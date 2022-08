Advocaat Van Steenbrugge vrijuit in drugslab Lendelede, tweede advocaat nog niet

Advocaat Van Steenbrug­ge buiten vervolging gesteld in onderzoek naar drugszaak: “Ik laat het hier niet bij”

De raadkamer in Brugge heeft topadvocaat Walter Van Steenbrugge en Nancy Vanhee buiten vervolging gesteld in het onderzoek naar een omvangrijk drugslab. “Het besluit is logisch en vanzelfsprekend, er is geen enkel bewijs tegen hem, zelfs geen afgeluisterd telefoongesprek tussen Walter Van Steenbrugge en zijn cliënt waar het al dagen over gaat”, zegt het kantoor van Van Steenbrugge in een reactie. De advocaat werd vorige week genoemd in een drugszaak en werd beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie. Meester Van Steenbrugge ontkende alles en vermoedde dat het ging om een wraakactie van eerste advocaat-generaal Francis Clarysse.

