Advocaat van Sandro Hamidovic: “zijn gedrag heeft rol gespeeld in veroordeling” voor dood Aquino

Meerder­heid in de clinch met N-VA over brief Engie: “U lijdt aan amnesie”

In de plenaire vergadering van de Kamer is gedebatteerd over de onderhandelingen tussen kernexploitant Engie en de federale regering over de verlenging van de kernreactoren van Doel 4 en Tihange 3. De meerderheidspartijen Vooruit en Ecolo gingen daarbij in de clinch met de N-VA-fractie. Ook Alexander De Croo deed een duit in het zakje. “U lijdt aan amnesie”, klonk het aan het adres van Bert Wollants (N-VA).

2 juni