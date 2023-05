Advocaat van Iraanse oppositie niet tevreden met gevangenenruil: “Zwarte dag voor de rechtsstaat”

KIJK. In 2 minuten: het relaas van 455 dagen gevangenschap voor Olivier Vandecasteele in Iran

Eerder vandaag raakte bekend dat de Belg Olivier Vandecasteele (42), die vijftien maanden in de Iraanse gevangenis zat, terug naar België komt. Dat is het gevolg van een gevangenenruil met de schijndiplomaat Assadolah Assadi. Die laatste zat bij ons in de cel voor zijn rol in het beramen van een terreuraanslag tegen een bijeenkomst van de ‘Nationale Raad voor het Verzet in Iran’ (NCRI) in 2018 in de buurt van Parijs. Daarvoor had hij een straf van 20 jaar gekregen.