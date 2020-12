Advocaat van fietser Hoge Venen haalt uit naar Luiks parket: “Onbegrijpelijk en disproportioneel”

Van Ranst: "Ja, er is met sp.a-voorzitter gepraat over minister­schap"

29 december Marc Van Ranst als minister van Volksgezondheid? Voor sp.a-voorzitter Conner Rousseau was het wel degelijk een optie, zo blijkt uit een interview met de viroloog in 'Humo'. "Daar is over gepraat", antwoordt Van Ranst, gevraagd naar de geruchten dat Rousseau hem had gevraagd als minister.