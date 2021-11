Advocaat van De Pauw ontgoocheld over vonnis: “Bijzonder strenge straf. Bart is slachtoffer van veranderende tijdsgeest”

Streamz Lust en liefde spatten van je scherm in deze topseries

Naar aanleiding van de release van de eerste aflevering van HBO Max-titel ‘The Sex Lives of College Girls’, sinds 19 november te zien op Streamz, vullen wij onze Kijkgids aan met enkele straffe streamingtips over seks en relaties. Van een moderne Bridget Jones in ‘Fleabag’ (Prime Video) tot de avonturen van een groep New Yorkse boezemvriendinnen in ‘Girls’ (Streamz) en de originele anthologieserie ‘Easy’ (Netflix): liefde, hartzeer en vleselijke lusten verzekerd!

24 november