Advocaat van Bart De Pauw reageert: “Bart is een paria geworden. Op een bepaald moment was het ondraaglijk”

John Maes stond samen met Michaël Verhaeghe de gevallen tv-maker bij tijdens zijn strafproces in Mechelen. Bart De Pauw werd daar in november 2021 veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel wegens stalking van 5 vrouwen en aan overlast met elektronische communicatiemiddelen bij 1 vrouw.

KIJK. Uitgelegd in 2 minuten: hier ging de zaak-Bart De Pauw over

“Ik stond voor het eerst op een proces waar alle partijen zeiden dat ze daar liever niet zouden staan. Deze zaak heeft een dimensie gekregen die het volgens mij nooit had mogen krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat de VRT dit dossier van bij het begin verkeerd heeft aangepakt. Als men minder voortvarend was geweest én beter had nagedacht dan was dit nooit tot een publiek proces gekomen.”

John Maes, Advocaat Bart De Pauw

Rust

“Mensen denken soms dat de impact van zo’n proces van je afglijdt. Maar Bart De Pauw is en blijft een mens. Hij heeft dit niet verdiend. Niemand wil nog met hem samenwerken. Zijn vennootschap Koeken Troef! is ondertussen bijna tot niets herleid. Ik kan me voorstellen dat hij geen toekomstperspectief meer zag.”

Maes schrok van het nieuws dat de vroeger bejubelde tv-maker een zelfmoordpoging ondernam. “Tegelijk wist ik dat het niet altijd goed ging met hem. Er is veel op hem afgekomen, sinds de zaak publiek werd. Hij werd een soort van paria. Voorwerp van spot ook. Ik vermoed dat dat voor hem op een bepaald moment ondraaglijk is geworden.” Maes had intussen al contact met de entourage van Bart De Pauw. “Ze willen nu vooral rust.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.



Volledig scherm Advocaten Michael Verhaeghe en John Maes (rechts) op het proces tegen De Pauw in Mechelen. "Bart is en blijft een mens. Hij heeft dit niet verdiend." © BELGA