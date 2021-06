Advocaat Reuzegommer krijgt geen gelijk, gewraakte rechter mag aanblijven: “En tóch heb ik een belangrijk punt gemaakt”

Touring krijgt 20% meer klachten binnen: “Parkeerbe­leid is één grote wanorde”

5:00 We ergeren ons kapot aan parkeermeters, -tickets en -boetes. Bij pechbijstandsdienst Touring kwamen daarover vorig jaar liefst 20 procent meer klachten binnen. Acht op de tien zien het parkeerbeleid vooral als makkelijk verdiend geld voor stad en gemeente. "Er is nood aan eenduidigheid", klinkt het bij Touring. "Nu is het één grote willekeur."