Advocaat Paolo F. na drama Strépy: “Volgden carnavalisten de regels wel?”

Een zwaar ongeval, maar niet opzettelijk. Dat is de voorlopige conclusie die het parket van Bergen maakt rond de tragische gebeurtenis zondagochtend in Strépy-Bracquegnies. De bestuurder, Paolo F. (34), gaf intussen toe dat hij “ongeveer 90 kilometer per uur” reed in de bebouwde kom toen hij de groep carnavalisten aanreed. F. werd maandagnacht aangehouden voor onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg in het kader van een verkeersongeval. Zijn passagier, Antonino F. (32), is vrij onder voorwaarden, maar ook hij riskeert een celstraf omdat “hij geen mensen hielp”.