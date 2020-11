Advocaat Mawda: “We moeten durven spreken van onmenselijke behandeling en van racisme. Als het geen migranten waren, had die agent nooit zijn wapen getrokken”

Selma Benkhelifa, de advocate van Mawda’s ouders, omschrijft de fatale achtervolging in mei 2018 zoals de migranten in het busje die beleefden. Mawda (2) stapt ‘s nachts in met haar ouders en haar broertje (dan 4). “Ze zitten samen met 28 andere migranten in de camionette: er zijn ook andere gezinnen en minderjarigen zonder voogd. Die mensen kenden elkaar niet. Ze gingen met mensensmokkelaars naar Engeland.”

Als de camionette Frankrijk uitrijdt, wordt hij gezien door de wegpolitie van Namen. De achtervolging begint. Benkhelifa: “In de camionette ontstaat totale paniek. Mensen zijn bang, ze huilen. Iemand in het busje breekt het achtervenster. Hij gooit een slaapzak naar de politie om hen te vertragen. Ze laten een kindje zien aan de politie. Een politieagent zegt tegen zijn collega’s dat ze moeten vertragen omdat er kinderen bij zijn.”

Binnen de minuut

Na een half uur arriveert een auto van de wegpolitie van Bergen. De agent die zal schieten, zit in de passagierszetel. “Hij laadt zijn wapen, haalt het boven en schiet", zegt meester Benkhelifa. “Dat ging snel. Binnen de minuut. Hij had geen lange achtervolging achter de rug zoals sommige collega’s. Hij kwam er pas bij.”

Het grafje van Mawda, vlak na haar dood, op de begraafplaats in Evere.

Als het busje eenmaal stopt op een snelwegparking, worden de migranten volgens Benkhelifa onmenselijk behandeld. “De mama zegt dat de politiemensen dreigden met hun wapens. Ze zeiden het in hun eigen taal, maar de gebaren waren duidelijk: ‘Als we zouden naderen, zouden ze schieten.’ De papa van Mawda wil op dat moment zijn bebloed kind tonen.”

De ouders mogen niet mee met de ambulance. “De migranten moeten veertig minuten op hun knieën op de parkeerplaats zitten. De papa is hysterisch, zo verklaren meerdere agenten later in verhoor. Ze zien dat hij hulp nodig heeft, maar beroven hem van zijn vrijheid. Er is geen enkele psychologische hulp.”

Onmenselijk

Benkhelifa zegt dat de inzittenden van het busje onmenselijk behandeld zijn. Dat geldt in het bijzonder voor de familie van Mawda. “Haar broertje heeft dagenlang niet gesproken na dat trauma. Toen de mama na 24 uur werd vrijgelaten, droeg ze nog altijd hetzelfde T-shirt met de bloedvlekken van haar dochter. We moeten hier durven spreken over onmenselijke behandeling én over racisme. Als deze mensen geen migranten waren, had die agent nooit zijn wapen getrokken. Dan was er niet geschoten.”

De advocaten van Mawda's familie.

De advocate is ervan overtuigd dat de politie de doodsoorzaak wilde toedekken. “De eerste wetsdokter sluit uit dat Mawda overlijdt door een schotwond. Maar hij ging niet kijken. Hij belde naar het ziekenhuis. De spoedarts concludeerde volgens hem dat een schotwond uitgesloten was. De wetsdokter maakte hier een zware fout. De spoedarts verklaart later dat hij een schot niet kon uitsluiten. Niemand had hem gezegd dat er geschoten was.”

“Daarna vinden politiemensen een ander verhaal uit. Dat van het ‘stormrammeisje’ dat migranten gebruiken om het raam van het busje in te slaan. En dat het kind overlijdt aan een schedeltrauma. Later zal het parket zeggen dat er een vuurgevecht was tussen politie en migranten. Terwijl geen enkele migrant gewapend was en iedereen intussen was vrijgelaten. Maar als een migrant op de politie schiet, zou die dan na 24 uur weer vrijkomen?”