Advocaat Kris Luyckx: “Grondrechten kunnen enkel beknot worden na debat in parlement, niet op basis van besluit van minister”

Zaterdagavond heeft de politie van Kapellen zeven jongeren van veertien en vijftien jaar betrapt die samen in een huis zaten. Ze werden meegenomen naar het politiecommissariaat en in de loop van de nacht ook verhoord. Een te strenge reactie voor wat er aan de hand was, oordelen de ouders. Zij willen nu vooral het signaal geven dat de procedure niet deugt. Advocaat Kris Luyckx zal daarom in cassatie de grondwettelijkheid van het voorval betwisten. “Grondrechten kunnen enkel beknot worden als er een debat komt in het parlement en daar een wet gestemd wordt, niet op basis van een besluit van een minister”, klinkt het.

De jongeren zaten urenlang opgesloten in zogenaamde doorgangscellen. Het zou tot zondag 18 uur duren vooraleer de laatste weer naar huis mocht. Volgens de ouders kregen hun kinderen ook geen eten of drinken, het parket betwist dat. “Het was een lijdensweg die bijna achttien uur geduurd heeft”, stelde Luyckx in ‘De Afspraak’. Hij treedt op als advocaat van een van de jongeren.

Luyckx erkent dat er op juridisch vlak niets verkeerds gebeurd is, op menselijk vlak echter des te meer. “Ik heb jongeren verdedigd van 15 à 16 jaar die drugs verkochten op school. Zij kregen een brief en mochten een week later hun verhoor komen doen. Hier moesten ze onmiddellijk mee naar het politiekantoor. Ook al was er zelfs geen muziek en hebben ze zich op geen enkel moment verzet.”

“Niet genoeg ervaring”

Luyckx wijst met een beschuldigende vinger naar de magistraat van dienst. “Hij heeft de situatie niet juist ingeschat. Misschien had hij niet genoeg ervaring. Begin om 3 uur ‘s nachts ook maar eens zeven advocaten te zoeken en verhoren te organiseren. Men heeft te strikt de regels gevolgd, de politie zat er zelf mee verveeld.”

“Het Openbaar Ministerie zegt nu dat er een signaal moest gegeven worden. Daar heb ik moeite mee. Blinde repressie, is dat het signaal dat je wil geven?”

“Hopelijk magistraat met lef”

De advocaat trekt het debat ook ruimer. De maatregelen die in naam van de coronapandemie genomen werden, zijn volgens hem ongrondwettelijk. “Ze zijn gebaseerd op de wet van de civiele veiligheid die dateert uit 2007. Maar kan die wet ook van toepassing zijn op een situatie zoals vandaag? Nee dus, anders zou er nu geen fel debat nodig zijn omtrent een specifieke coronawet.”

In beroep zal Luyckx dus de grondwettelijkheid aankaarten. “En dan hoop ik dat we eindelijk een magistraat zullen treffen die tegen de overheid durft in te gaan. Grondrechten kunnen enkel beknot worden als er een debat komt in het parlement en daar een wet gestemd wordt, niet op basis van een besluit van een minister.”