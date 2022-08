Advocaat Kris Luyckx: “Cokegebruikers zijn gekend bij het gerecht, pak hén eens aan”

Faroek Özgünes over definitie­ve vrijlating Michelle Martin: "Logisch vervolg van de rechtsgang"

Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, komt vrijdag definitief vrij zonder voorwaarden. Martin werd in 2004 tot dertig jaar cel veroordeeld voor haar rol in de ontvoering van Sabine Dardenne en Laetitia Delhez en de dood van Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks. In 2012 kwam ze vervroegd vrij. Nu, tien jaar later, mag Martin opnieuw gaan en staan waar ze wil, zonder voorwaarden. Onze expert Faroek Özgünes legt uit wat dat precies betekent.

