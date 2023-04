Advocaat Jef Vermassen staat mama van Britta Cloetens al jaren bij: “Britta is éindelijk dichter bij haar. Dat is een geruststelling.”

“De familie van Britta zal haar nu tenminste kunnen begraven of cremeren. Ze is dichter bij hen nu”, zegt Jef Vermassen (75). Volgens de bekende strafpleiter hebben de voorbije jaren zwaar gewogen op Britta’s familie. “De voorbije 12 jaar kreeg ik regelmatig telefoon van mensen die zich interessant wilden maken. Ze wisten zogezegd waar Britta begraven lag. Sommigen noemden zich helderziend. Sommigen waren gewoon gek.”

Vermassen sprak gisterenavond met Karin Tack, de mama van Britta. “Jaren heeft de moeder met dat gevoel gezeten: waarom wil de dader niet vertellen waar hij haar heeft achtergelaten? Dat was enorm zwaar. Ze vertelde me dat ze tevreden is. Het is voor haar een geruststelling dat Britta éindelijk gevonden is. Ze is nu dichter bij hen.”