Advocaat die terreuraanslag 22 maart overleefde, sleept Belgische staat voor de rechter: “Overheid heeft cruciale informatie verzwegen”

Minister Van Quickenbor­ne over ‘Operatie Sky’: “Indicaties dat ook mensen uit publieke sector betrokken zijn”

16:26 ‘Operatie Sky’, de grootste politieactie die ooit in ons land plaatsvond, is een kantelpunt in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in ons land. Dat zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) in het VTM Nieuws. “Dit onderzoek heeft absolute topprioriteit”, klinkt het.