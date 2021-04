Adviesgroep: “Twijfels rond AstraZeneca kunnen vaccinatiebereidheid bij Vlaming niet drukken”

De twijfels rond het AstraZeneca-vaccin en andere problemen met de vaccinatiecampagne hebben bij de Vlaming geen zware slag toegebracht aan de bereidheid om een inenting tegen het nieuwe coronavirus te ontvangen. Dat blijkt uit het jongste rapport van de adviesgroep Psychologie & Corona. Vooral ouderen (56-plussers) kijken uit naar hun vaccinatie, gevolgd door jongeren (tot 35 jaar). De leeftijdsgroep 36-55 jaar is het minst enthousiast, al is ook daar de vaccinatiebereidheid een gezonde 64 procent.

De vaccinatiebereidheid is een belangrijke graadmeter om het succes van de toekomstige vaccinatiecampagne te peilen. Om de kracht van toekomstige coronagolven te drukken, is het nodig om minstens 70 procent van de brede bevolking te vaccineren. In Vlaanderen zijn volgens eerdere metingen voldoende mensen geïnteresseerd in een vaccin tegen Covid-19. Voldoende om dat percentage te bereiken en de pandemie achter ons te laten.

Maar berichten over tromboses die mogelijk aan het vaccin van AstraZeneca te wijten zijn, hebben in enkele Europese landen tot een vaccinatiestop met dit vaccin geleid. Die vermoedens zijn door artsen en experten grondig geanalyseerd en het Europees geneesmiddelenagentschap EMA bevestigde donderdag opnieuw zijn geloof in het vaccin.

De gefragmenteerde reactie in enkele Europese landen leidde evenwel tot vragen over de wenselijkheid van een vaccin. De bereidheid om zich te laten vaccineren is in ons land sterk toegenomen tussen december en januari. In december was 55 procent "waarschijnlijk" of "zeker" van plan zich te laten vaccineren, terwijl in januari het percentage steeg naar 70 procent. In februari bleef dit op hetzelfde peil (69 procent).

In maart volgden drie bevragingen na mekaar, aansluitend bij de gebeurtenissen met het AstraZeneca-vaccin. De resultaten laten een lichte daling zien in de eerste en tweede tiendaagse periode (tot 65 procent), gevolgd door een stijging in de laatste tiendaagse periode (68 procent). Dat wijst er volgens de onderzoekers op dat de negatieve effecten van de 'AstraZeneca-onzekerheid' globaal gezien zijn geneutraliseerd. Ook is het percentage dat het vaccin zonder meer zou weigeren, teruggekeerd naar het niveau van februari (15 procent).

Verschillen in opleiding

Wel zijn er merkelijke verschillen in termen van opleiding, leeftijd en taal. Hoogopgeleiden zien geen graten in een prik, personen die geen hogere opleiding genoten stellen zich vragen bij het nut, de gevolgen of gevaren die een vaccinatie met zich zou meebrengen. Al schommelt ook op dat vlak de vaccinatiebereidheid tussen een werkbare 60 en 72 procent.

Wel lijkt er vandaag een systematische discrepantie met het Franstalige landsgedeelte, waar iets heviger wordt gereageerd op de berichtgeving rond AstraZeneca. In december was de vaccinatiebereidheid lager (49 procent) dan voor het Vlaamse landsgedeelte (59 procent). Daarna volgde een sterke stijging in januari (70 procent) en februari (69 procent), met min of meer vergelijkbare niveaus aan beide zijden van de taalgrens.

In maart was er dan weer een daling, maar dan alleen aan Franstalige zijde. In de laatste golf is 72 procent van Nederlandstaligen en 63 procent van de Franstalige kant (heel) sterk bereid om zich te laten vaccineren. Het verschil bedraagt dus bijna 10 procentpunt.

