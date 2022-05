Advies aan federale ambtenaren: schrijf geen 'mevrouw' of 'mijnheer' meer in brieven overheid

De handleiding moet ambtenaren ertoe aanzetten “respectvol met gender om te gaan, en in het bijzonder voor de plaats van het vrouwelijke en de vrouw in communicatie”. Zo wordt ambtenaren aangeraden het niet langer over een ‘secretaresse’ te hebben, maar over een ‘administratief medewerker’, niet over een ‘geneesheer’, maar over een ‘geneeskundige’, ‘arts’, of ‘dokter’, en niet over een ‘agent(e)’, maar over een ‘agent/agente’.