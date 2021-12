Administratief personeel van Colruyt springt bij in de winkel als verkoper

In de supermarktketen Colruyt is het de traditie dat iedereen in drukke tijden bijspringt. Rudi Dewulf, regionaal verkoopdirecteur Colruyt legt in VTM Nieuws uit waarom dat nodig is. “Er is een schaarste op de arbeidsmarkt, zo staan er nog altijd een pak vacatures open voor onze winkels. Ook corona zorgt ervoor dat een deel van ons personeel besmet raakte of in quarantaine moet. Bovendien is het in deze periode altijd druk. We zijn dus heel blij dat onze mensen in de winkels komen mee helpen.”