Adil El Arbi en Bilall Fallah leren Brusselse jongeren films maken

“Op een bepaald moment zagen wij Matthias Schoenaerts naast Will Smith zitten. Wij onder de indruk: ‘Wow, wij kennen iemand die naast Will Smith zit.’ Maar plots was het ons wel duidelijk dat alles mogelijk is, òòk voor ons.” En zie: een paar jaar later zitten Adil El Arbi en Bilall Fallah zélf naast de acteur, in Amerika. Voer voor inspiratie genoeg voor de 50 jongeren die zaterdag door het duo ontvangen werden in onze hoofdstad.