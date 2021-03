ACV wil nog geen verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel, ook Vandenbroucke is geen voorstander

Gisteren riep Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro, op om het zorgpersoneel verplicht te laten vaccineren. Aanleiding was een uitbraak in een woonzorgcentrum in Anzegem, waar drie van de zes besmette personeelsleden zich niet hadden laten vaccineren.

Frank Vandenbroucke (sp.a), minister van Volksgezondheid is niet overtuigd. “Ik denk dat dat heel moeilijk ligt, en dat dat ons probleem niet oplost”, zij hij vandaag in de Kamer. De minister wil zorgverleners liever overtuigen: “We begrijpen dat mensen soms twijfelen, maar we moeten rekenen op de feiten. Het is overduidelijk dat de vaccins werken en dat mensen beschermd worden tegen een ziekenhuisopname.”

ACV wil dat eerst en vooral een grondig overleg opgestart wordt tussen de overheid en de sociale partners. "Het doel moet een evenwichtig vaccinatiebeleid zijn voor het personeel van de zorg- en welzijnssectoren", klinkt het. “Naast medische vragen zijn er volgens ons ook uitdagingen op het vlak van het arbeidsrecht: welke zorg- en welzijnssectoren moeten een verplichting krijgen? Wat met werknemers die hun vaccinatie om medische redenen moeten uitstellen? Hoe kunnen de rechten van de werknemers voldoende gegarandeerd worden?”

Ook is er volgens ACV op dit moment geen juridische basis om zorgpersoneel uit zijn functie te zetten, omdat het nog niet gevaccineerd is. "Straffe uitspraken hierover kunnen ertoe leiden dat sommige werkgevers hun werknemers zomaar zouden sanctioneren. Zorgpersoneel op non-actief zetten zou het groot tekort aan personeel in de eerste plaats nog erger maken dan het al is.”

“Bovendien blijven de regels rond het dragen van beschermingsmateriaal gelden. Dreigen met sancties kan tot slot een contraproductief effect hebben op de vaccinatiecampagne naar de ganse samenleving. En dit wenst niemand.”

Sensibilisering

De sensibilisering van het zorgpersoneel heeft volgens de christelijke vakbond op dit moment de voorkeur op een vaccinatieverplichting. "Het doel van de vaccinatiecampagne is een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Er moet sterker ingezet worden op sensibilisering en het beantwoorden van vragen en bezorgdheden van wie zich (nog) niet wil laten vaccineren. Alleen wanneer dat echt niet zou volstaan, kan een verplichting eventueel overwogen worden", zo luidt het.

ACV Puls en ACV Openbare Diensten roepen weliswaar alle werknemers op om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. “Een vaccin is onze belangrijkste troef om de Covid-19-pandemie achter ons te laten. De positieve effecten van de vaccinatie zijn ondertussen zichtbaar in de dalende cijfers in de woonzorgcentra, de enige sector waar tot op heden op grote schaal is gevaccineerd.”

