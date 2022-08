ACV wil controle op “wangedrag” bij verzekeraars arbeidsongeval

Zoals bij Borealis worden 23.000 werknemers in ons land uitgebuit: “Wie durft te klagen, wordt afgeran­seld of bedreigd”

De werf van Borealis is het topje van de ijsberg. Volgens Justitieminister Van Quickenborne (Open Vld) worden 23.000 mensen in ons land uitgebuit. “Een vertienvoudiging in enkele jaren”, zegt advocaat Jan Buelens die slachtoffers verdedigt. Hoe komt dat? En hoe worden ze dan onder de knoet gehouden? “Hoe dieper je zakt in die netwerken, hoe dichter je bij het criminele circuit komt.”

27 juli