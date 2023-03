ACV-voorzitter Marc Leemans stopt zelf, maar laat zich ontslaan om op brugpensioen te kunnen

Marc Leemans stopt in 2024 als voorzitter van ACV. Zijn eigen keuze, zegt hij. En toch wordt hij op SWT - het vroegere brugpensioen - gezet, een systeem dat nochtans alleen bestaat voor wie ontslagen wordt. En dus zal het ACV Leemans ontslaan, waardoor hij recht krijgt op een werkloosheidsuitkering en een toeslag. “Nochtans zijn de vakbonden de eersten om te ontkennen dat werknemers zich ‘laten ontslaan’. De vakbond zal zo heel wat geloofwaardigheid verliezen”, zegt arbeidsmarktspecialist Stijn Baert (UGent). De RVA zei eerst een onderzoek naar mogelijke sociale fraude door ACV-voorzitter Marc Leemans te openen, maar dat kan nog niet, omdat Leemans op dit moment niet de laan is uitgestuurd.

Feest bij de familie Leemans zondag: de voorzitter van de christelijke vakbond viert dan zijn 62ste verjaardag. En hij mag dubbel vieren, want binnen 10 maanden trekt de vakbondstopman de deur van het ACV definitief achter zich dicht, zo kondigde hij vandaag aan. Pensioengerechtigd is hij nog niet en dus gaat Leemans gebruikmaken van het SWT-stelsel, het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - beter bekend als het vroegere brugpensioen. Wie op SWT gaat, krijgt bovenop zijn werkloosheidsuitkering nog een toeslag, betaald door het bedrijf.

Quote Of dat misbruik is? Nee, ik voldoe aan de voorwaar­den, want ik zal 62 jaar zijn en heb een loopbaan van 40 jaar achter de rug. Marc Leemans (ACV)

Alleen: de voorwaarde om SWT aan te vragen is wel dat de oudere werknemer eerst ontslagen wordt. Aan onze redactie bevestigt Leemans echter dat het zijn eigen keuze is om te stoppen als voorzitter. “Maar binnen het ACV hebben we een regeling dat wie voldoet aan de voorwaarden - zoals het bereiken van een bepaalde leeftijd en het hebben van een lange loopbaan - op SWT gezet kan worden”, legt Leemans uit. “Dat is echt geen uitzonderlijke regeling voor een voorzitter of werknemer van de christelijke vakbond.” En dus bevestigt de vakbond, waar Leemans de baas van is, dat ze hem zullen ontslaan.

“Of dat misbruik is? Nee, ik voldoe aan de voorwaarden, want ik zal 62 jaar zijn en heb een loopbaan van 40 jaar achter de rug.” Toch gaat hij daarmee voorbij aan het principe van SWT: een vangnet voor wie op oudere leeftijd ontslagen wordt, buiten zijn wil om. SWT is niet bedoeld als vangnet voor wie zelf wil stoppen met werken. Wie daar zelf voor kiest, kan niet aankloppen voor een uitkering. Tenzij - zo blijkt - als de werkgever het oké vindt om de maatschappij mee te laten betalen, zoals dat hier het geval is.

Quote Het zal in de praktijk nog wel gebeuren dat mensen zich ‘laten ontslaan’ door hun werkgever, maar de vakbonden zijn de eerste om dat te ontkennen en te zeggen dat niemand ervoor kiest om werkloos te zijn. Leemans bewijst nu zelf het omgekeerde Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent)

“Dit lijkt me een grote stommiteit van het ACV”, zegt arbeidsmarktspecialist Stijn Baert (UGent). “Ik vind het SWT-stelsel sowieso al slecht beleid, maar zolang het bestaat is het logisch dat werknemers die ontslagen worden er gebruik van maken. Het zal in de praktijk nog wel gebeuren dat mensen zich ‘laten ontslaan’ door hun werkgever, maar de vakbonden zijn de eerste om dat te ontkennen en te zeggen dat niemand ervoor kiest om werkloos te zijn. Leemans bewijst nu zelf het omgekeerde.” Baert vindt dat het ACV zo zondigt tegen het basisidee van een werkloosheidsuitkering als een verzekering. “Dit is hetzelfde als uw huis in brand steken en dan aan de verzekering vragen om tussen te komen in de kosten. De vakbond zal zo heel wat geloofwaardigheid verliezen.”

Volgens Baert gedraagt het ACV zich ook hypocriet, omdat de vakbond regelmatig kritiek heeft op bedrijven die oudere werknemers aan de kant zetten. “Hun pleidooi is altijd om oudere werknemers een meer coachende rol te laten uitvoeren. Ook Leemans had zijn ervaring kunnen doorgeven, maar in de plaats duwt men hem eruit - of duwt hij zichzelf eruit.” Baert stipt nog aan dat de vakbonden nu al zowat de laatste verdedigers zijn van het SWT-stelsel. “Als er kritiek op komt, zwaaien ze altijd met het argument dat de SWT geen pensioen is en dat SWT’ers beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt maar werkgevers hen geen eerlijke kans geven. Maar Leemans ziet dit duidelijk wel als pensioen. Conclusie van dit alles: ‘Luister goed naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden’.”

