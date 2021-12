ACV en VSOA dienen stakingsaanzegging in voor federale ambtenaren

De vakbonden ACV en VSOA dienen een stakingsaanzegging in voor het federale overheidspersoneel. Die gaat op 14 januari om 22 uur voor onbepaalde duur in, zo maakten ze woensdag bekend. ACOD steunt de aanzegging niet. “Nu actievoeren heeft geen zin”, luidt het daar.

De christelijke en liberale vakbonden zijn misnoegd dat de onderhandelingen met minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) over een koopkrachtverhoging bij ambtenaren in het slop zitten. “In mei en juni van dit jaar hadden wij intensieve gesprekken en werden er voor een aanzienlijk aantal aspecten heel concrete fiches opgesteld, onder andere over de eindejaarspremie en maaltijdcheques”, hekelen ze. “Sindsdien is het met betrekking tot de onderhandelingen over een sectoraal akkoord windstil.”

Intussen blijft de werkdruk toenemen als gevolg van “een steeds krapper wordende personeelsbezetting door blijvende lineaire besparingen”, luidt het. “Op veel diensten is de situatie stilaan onhoudbaar.” Daarnaast werd een aanvullende telewerkvergoeding eind september stopgezet.

ACV en VSOA eisen een reeks maatregelen om de koopkracht van ambtenaren te verhogen. Het gaat om de “herwaardering van de weddeschalen” voor het eerst in bijna twintig jaar, een volwaardige dertiende maand en de invoering van maaltijdcheques. “Tot nu toonde de regering geen bereidheid om de nodige budgettaire middelen vrij te maken”, zeggen ze.

ACOD doet niet mee

De socialistische vakbond ACOD, bij de federale ambtenaren samen met ACV de grootste vakbond, heeft zich niet achter de stakingsaanzegging geschaard. Volgens algemeen secretaris Gino Hoppe is het onzinnig om midden januari al actie te voeren, terwijl er pas in februari weer een begrotingscontrole is.

“Wij hebben zelf ook een voorstel geformuleerd voor verhogingen en een eindejaarspremie en wij willen minister De Sutter er alle kansen toe geven om de budgettaire mogelijkheden te bekijken”, aldus Hoppe. “Maar als wij in februari het signaal krijgen dat er helemaal geen geld voor is, dan is dat natuurlijk een ander verhaal”, waarschuwt hij.

Bovendien is ACOD gekant tegen de eis van de andere twee vakbonden om maaltijdcheques in te voeren, met name omdat die geen impact hebben op de berekening van het pensioen. “Dat is voor ons altijd onbespreekbaar geweest en dat zal ook zo blijven”, benadrukt Hoppe.