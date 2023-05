ACV draagt Ann Vermorgen voor om Marc Leemans op te volgen als voorzitter

Een verkiezingsstrijd is niet de gewoonte bij ACV. Wel wordt via consultaties gezocht naar een kandidaat die breed genoeg gedragen wordt om groen licht te krijgen van de Algemene Raad. Daarin zetelen een vijfhonderdtal afgevaardigden en militanten van de vakbond.

Uit de consultaties is dus de naam van Vermorgen gekomen. Ze is maatschappelijk assistent van opleiding en al jaren actief in de christelijke arbeidersbeweging. In 1996 ging ze aan de slag als secretaris bij ACV Openbare Diensten. In 2008 promoveerde ze tot nationaal secretaris bij het ACV en werd ze lid van het dagelijks bestuur.