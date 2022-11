Actieplan mikt op 300 extra aanwervingen bij NMBS

Er komen 300 extra aanwervingen voor het treinpersoneel, aanwervingen worden versneld en er komen soepelere stage- en opleidingsvoorwaarden. Dat staat in een actieplan dat de directies van de NMBS en Infrabel opgesteld hebben, verklaarde minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) in de Kamer. Gemotiveerde kandidaat-treinbegeleiders die net niet slagen voor hun opleiding, zullen toch kunnen starten.

De minister kreeg van zeven fracties vragen voorgeschoteld over de aangekondigde staking bij de NMBS. Het vakbondsfront bij de spoorwegen kondigde voor 29 november een 24 urenstaking aan tegen het gebrek aan investeringen bij de NMBS en Infrabel. Op 5 oktober was er al een 24 urenstaking en op de nationale actiedag van vorige week was er ook al hinder op het spoor.

De laatste tijd kwam het spoor negatief in het nieuws. Het gaat dan over vertragingen en over het aantal treinen dat wordt afgeschaft. “We kunnen vandaag niet zeggen dat de kwaliteit van de dienstverlening op het spoor bevredigend is”, stelde Gilkinet. “Al zijn er verklaringen voor, dan nog kan ik als minister van Mobiliteit niet tevreden zijn over het aantal geschrapte treinen, het aantal vertragingen of de kwaliteit van de dienst.”

Nog 300 medewerkers gezocht

Gilkinet heeft de directies van de NMBS en van Infrabel “een heel duidelijk signaal” gegeven om de situatie te verbeteren. Die hebben een actieplan opgesteld, waarin onder meer sprake is van 300 extra aanwervingen voor het treinpersoneel. Dat moet voor een reserve zorgen bij hoge werkdruk.

Vorige maand had de CEO van de NMBS, Sophie Dutordoir, in de Kamer al uitgelegd dat de NMBS nog 300 medewerkers te weinig heeft: 16.700 in plaats van de noodzakelijke 17.000 om de dienstverlening goed te laten draaien. Alle 1.300 geplande rekruteringen voor dit jaar zijn al ingevuld, zei ze ook, maar een driehonderdtal is nog niet aan de slag.

Versoepeling

De aanwervingen worden versneld en er komen “nieuwe benaderingen” om extra kandidaten aan te werven. Mensen moeten ook sneller beschikbaar zijn om in dienst te treden, en dat via een versoepeling van de stage- en opleidingsvoorwaarden. Er komt een strengere aanpak van spoorlopen, dat vaak vertragingen tot gevolg heeft. En de NMBS stelde de invoering van het nieuwe vervoersplan 2023, gepland voor december, voor enkele maanden uit.

“Ik heb de directie van NMBS en Infrabel hiermee een resultaatsverbintenis gegeven. En ik denk dat ik kan zeggen dat ze daarmee aan de slag gaan”, aldus de groene minister.

De NMBS verduidelijkt dat voor alle operationele functies de diplomavereisten worden versoepeld. Het gaat om een test.

Herkansing

Opvallend is dat de spoorwegmaatschappij daarnaast bepaalde kandidaat-treinbegeleiders die niet zijn geslaagd voor hun opleiding van zes maanden, zal opvissen om tijdelijk toch aan de slag te gaan.

Het gaat daarbij om gemotiveerde mensen die op één of enkele kleine punten niet voldeden, legt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman uit. “Ze kunnen gedurende maximaal een jaar assistent-treinbegeleider worden. Dat houdt in dat ze geen veiligheidsfuncties mogen uitoefenen, maar wel tickets controleren en reizigers informeren. Ze kunnen daarna opnieuw deelnemen aan de opleiding.”