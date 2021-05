Actiegroep projecteert boodschap voor politici op Brussels justitiepaleis met afbeelding van strop

De politici kregen er van langs in de geprojecteerde boodschap van Wake Up Belgium. De actiegroep verweet hen onder meer een gebrek aan gezond verstand, onbekwaamheid en repressieve wetten, en eiste dat het niet over cijfers maar over mensen zou gaan. Er klonk ook een dreigement door in hun tekst. “U zal hier berecht worden voor misdaden tegen uw burgers. We zullen u er niet mee laten wegkomen.”