Actie van ziekenvervoerders is “onaanvaardbaar” voor ziekenfondsen

Tommelein: “Vraag me af of een puur liberale partij nog zin heeft”

Vlaams Parlementslid en burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) vraagt zich in een interview in Knack af of de traditionele centrumpartijen niet beter zouden opgaan in een groter geheel. "Ik ben en blijf liberaal, maar ik vraag me af of een puur liberale partij nog zin heeft", klinkt het.

3 mei