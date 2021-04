Actie douane Brussels Airport: vooral impact op vrachtvluchten verwacht

IN KAART. Besmettin­gen dalen in bijna alle Vlaamse provincies, enkel in Limburg nog kleine stijging. Bekijk hier de situatie in uw regio

6 april Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land is licht aan het dalen. In Vlaanderen kleuren alle provincies groen, enkel Limburg noteert nog een kleine stijging van het aantal besmettingen. De druk op de ziekenhuizen blijft momenteel wel groot. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft stijgen, maar het tempo vertraagt. Het aantal patiënten op intensieve zorg blijft fors toenemen. Deze grafieken en kaarten tonen hoe de situatie in uw provincie en gemeente evolueert.