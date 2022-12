Acteur Yassine Ouaich (31) laaft zich aan de euforie die het voetbalsucces brengt: “We hebben al zoveel shit over ons gekregen. En nu supporteren Vlamingen zelfs voor Marokko”

“Ik voel me gelukzalig. Ik ben super, super, sùper fier.” Acteur Yassine Ouaich (31) laaft zich aan het succes van de Leeuwen van de Atlas. “Er zijn nu Vlamingen die supporteren voor Marokko. Dat is toch fantastisch?” Of hoe het voetbal toch iets in gang zet, en niet alleen rellen in Brussel en Antwerpen. “Marokkanen zijn niet alleen maar een probleem, zoals sommigen willen laten uitschijnen.”