Acteur Mathijs Scheepers trekt in parodieclip van leer tegen lage lonen in de zorg: “Er is heel veel geld maar het wordt helemaal niet in de zorg gestoken”

Acteur Mathijs F Scheepers is in een filmpje op Facebook fel van leer getrokken tegen de lage lonen in de zorgsector. De bekende acteur speelt in een parodie een minister van Volksgezondheid die vragen krijgt over de werking van de zorg. De boodschap die hij wil brengen met de humoristische clip is duidelijk. “Er is heel veel geld naar de coronacrisis gegaan, maar het wordt helemaal niet in de zorg gestoken.”

“We leven in een kapitalistisch systeem”, zegt Scheepers die de minister van Volksgezondheid speelt, verwijzend naar de schaarste en de prijs van de vaccins. “Dus dan zijn de lonen gigantisch gestegen?”, aldus de vraagsteller. “Zo eenvoudig ligt dat niet”, legt de minister uit. “Hoeveel geld werd uitgegeven aan de coronacrisis? 30 miljard euro. Daarmee kan je de lonen van alle mensen in de zorg en IC-bedden verdubbelen.” Maar dat wordt dus niet gedaan, is de grootste kritiek die het filmpje meegeeft.

“De belangrijkste reden dat ik het filmpje gemaakt heb, is dat ik een glasheldere weergave wou geven van iets dat ik niet begrijp. Er is heel veel geld vrijgemaakt voor de coronacrisis maar dat geld wordt helemaal niet in de zorg gestoken. Als er veel geld wordt gestoken in de zorg, zitten we nu niet in halve lockdown. We leven in een kapitalistische wereld, maar dan zouden de lonen in de zorg gigantisch omhoog moeten gaan. Toch gebeurt dat niet, dat begrijp ik niet.”

Scheepers kent ook zelf mensen in de zorg die tegen hun limiet aanlopen. “Mijn schoonmoeder werkt in de woonzorgsector en daar heb ik wantoestanden van dichtbij gezien. Ze is 58 jaar en ze zit op haar limiet. Iedereen zit daar op zijn limiet. Er zijn enkel mensen die weggaan. In de zorg beginnen mensen vanuit hun passie te werken en daar wordt zo weinig respectvol mee omgegaan. Heel onze maatschappij steunt op die mensen”, gaat Scheepers. “Ik vind het heel jammer dat die mechanismen niet werken. We zijn nu twee jaar verder en er is nog niets veranderd.”

Op Instagram werd het filmpje intussen door 46.000 mensen bekeken, op Facebook meer dan 1.300 keer gedeeld. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, zegt Scheepers. “Ik krijg alleen maar reacties van mensen die het fantastisch vinden en vinden dat het probleem goed verwoord is.”

Rousseau: “Leugenachtig en plat”

Ondertussen reageerde Vooruit-voorzitter Conner Rousseau op het filmpje via Instagram. “Ik heb altijd geprotesteerd tegen besparingen in de zorg. Toen we dat zeiden werden we weggelachen. Sinds ik zelf iets te zeggen heb over gezondheidszorg hebben we een ommekeer gemaakt. In plaats van besparen, hebben we een ongezien investeringen van miljarden in de gezondheidszorg in het regeerakkoord geschreven”, klinkt het.

“Sterker nog, we hebben het geld voorzien in de begroting. Ja, de lonen gaan omhoog. Ja, er wordt geïnvesteerd in mentaal welzijn. En ja er wordt algemeen en structureel geïnvesteerd in de gezondheidszorg. Is dat al zichbaar? Waarschijnlijk niet, er moet nog veel komen...” Nog volgens Rousseau toont het begin van de video aan “dat er geen kennis van zake is”. “Ik ben dan ook gestopt met kijken wegens leugenachtig en plat.”