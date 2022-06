Acteur Jan V.H., die in bekende kinderprogramma’s speelde, staat terecht voor kindermisbruik

Vlaams acteur Jan V.H. (51) riskeert tot tien jaar cel na bezwarend materiaal: “Ongeoor­loof­de contacten met minderjari­gen”

Verkrachting van minderjarigen. Twee maanden nadat de Vlaamse acteur Jan V.H. (51) na een undercoveronderzoek van journalist Sven van der Meulen in samenwerking met Het Laatste Nieuws, in opspraak kwam voor vermeend kindermisbruik, is de man officieel in verdenking gesteld. Naar aanleiding van een huiszoeking werd bezwarend materiaal teruggevonden op zijn telefoon of computer. “Dat kan beeldmateriaal zijn, ofwel chatgesprekken die verwijzen naar die feiten.” De acteur, die meespeelde in onder meer De Kotmadam en Big & Betsy, riskeert nu tot maximum tien jaar cel.

23 september