ACOD vraagt duidelijke afspraken rond telewerkvergoeding voor Vlaamse ambtenaren

Premier De Croo blikt vooruit op overlegco­mité: “We blijven voorzich­tig in maart”

20:33 Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft vandaag de langetermijnmodellen voorgesteld waarop het overlegcomité zich vrijdag zal baseren. Wat is de conclusie van die modellen? Kunnen we uitkijken naar versoepelingen? “Tijdens de maand april, ten laatste mei, kunnen we met een gerust geweten enkele maatregelen lossen”, legt De Croo uit bij VTM NIEUWS.