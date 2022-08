ACOD Onderwijs is "beledigingen en absurde ideeën" beu, VSOA hekelt beslissing katholiek onderwijs

Onderwijs Les op woensdagna­mid­dag? “Tijd om heilige huisjes te slopen tegen lerarente­kort”, vindt onder­wijstop­vrouw

De manier waarop scholen zich organiseren, moet flexibeler kunnen, op basis van de specifieke noden van die school, zeker in tijden van lerarentekorten. Dat vindt Walentina Cools, algemeen directeur van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG). “Waarom vasthouden aan lesdagen van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 16 uur?”, zegt ze. De fundamentele oorzaak van het lerarentekort is het gebrek aan werknemers in het algemeen, klinkt het bij Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Hij vindt het dringend tijd om de werkloosheidsuitkering te beperken in tijd.

