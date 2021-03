ACOD dient stakingsaanzegging in en Christelijk Onderwijsverbond roept op om kleuters zo veel mogelijk thuis te houden: "Onbegrijpelijk dat personeel in vuurlinie moet staan”

Het Christelijk Onderwijsverbond (COV) vindt het onbegrijpelijk dat "het personeel van het kleuteronderwijs in de vuurlinie moet blijven staan". Het Overlegcomité besliste dat het basis en secundair onderwijs de week voor de paasvakantie moet overschakelen op afstandsonderwijs, maar dat kleuters naar school mogen blijven gaan. Vakbond ACOD Onderwijs is van plan een stakingsaanzegging voor het kleuteronderwijs in te dienen. Dat bevestigt algemeen secretaris Nancy Libert vandaag na het Vlaams onderwijsoverleg.

De redenering is dat besmettingen zich vooral voordoen in de leeftijdsgroep van 10 tot 19 jaar, maar het COV wijst erop dat kleuters amper getest worden. De vakbond krijgt van zijn leden het signaal dat er in het kleuteronderwijs veel besmettingen en veel afwezigheden zijn.

“De grens van wat mogelijk is, is ook in kleuteronderwijs al lang bereikt. Omdat kleuters zich veel moeilijker aan de coronamaatregelen kunnen houden, is de kleuterschool bij uitstek een kruispunt van menselijke contacten en dus van besmettingen", zegt algemeen secretaris Marianne Coopman. "Het personeel is er onvoldoende beschermd, het sneltesten komt veel te traag op gang en ook op het vlak van vaccinaties van het personeel worden zo goed als geen inspanningen gedaan.”

De vakbond roept ouders op om hun kleuters zo veel mogelijk thuis te houden.

Quote We vinden het totaal onaanvaard­baar dat de kleuter­scho­len open moeten blijven, omdat er daar zogezegd minder besmettin­gen zijn. maar er wordt ook minder getest. Nancy Libert, algemeen secretaris ACOD

Stakingsaanzegging

ACOD Onderwijs zal een stakingsaankondiging indienen, klinkt het, voor personeel in het kleuteronderwijs en “voor al wie gevat wordt in het onderwijs en volgende week niet in veilige omstandigheden kan werken”.

“We vinden het totaal onaanvaardbaar dat de kleuterscholen open moeten blijven, omdat er daar zogezegd minder besmettingen zijn. maar er wordt ook minder getest”, aldus algemeen secretaris Libert. “De personeelsleden zijn heel weinig beschermd, ze moeten geen mondmaskers dragen en de afstand van 1,5 meter kan niet gegarandeerd worden. Bovendien zijn de kleuterleiders ook nog niet gevaccineerd.”

De socialistische vakbond heeft naar verluidt verschillende reacties ontvangen van teleurgestelde kleuteronderwijzers. “Zij vinden dat ze behandeld worden als kleuteropvang, terwijl ze elke dag hun best doen om kinderen dingen bij te leren. Ze voelen zich dan ook in hun eer gekrenkt. Bovendien zal die verdeeldheid niet bijdragen tot de teamgeest van een school, want het lager onderwijs houdt de deuren wel gesloten”, aldus Libert.

Daarom heeft ACOD Onderwijs beslist een stakingsaanzegging in te dienen voor het kleuteronderwijs en voor “iedereen die niet in veilige omstandigheden kan werken”. “We spreken hier bewust van een staking voor ‘vergeten groepen in het onderwijs’”, concludeert Libert.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts reageerde eerder vandaag al bijzonder ontevreden op de beslissingen over het Onderwijs. “Kinderen treffen om winkels open te houden, ik begrijp dat niet. De Ikea open en de school dicht. Dat is niet mijn visie op de samenleving.”

