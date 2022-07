Achttien maanden cel met uitstel voor grootschalige sociale fraude in hotelsector

Verguisde tennisle­gen­de Boris Becker niet populair in gevangenis, medegevan­ge­nen niet opgezet met “onverdiend baantje” van Duitser

De verguisde tennisvedette Boris Becker (54) is aangesteld in de gevangenis om sportwetenschappen te onderwijzen aan zijn medegevangenen. Maar zijn snelle verheffing tot de gewilde positie heeft andere gevangen ertoe aangezet protestbrieven te schrijven aan de directeur. “Het is niet echt het luxeleventje dat hij gewend is, maar hij heeft het beter dan de meeste gevangenen.”

