Achttien leerlingen onwel na vaccinatie tegen papillomavirus in Henegouwen

Tekort aan personeel om met kinderen aan de slag te gaan, brengt kinderrech­ten in het gedrang

Het Kinderrechtencommissariaat (KRC) trekt aan de alarmbel. Er is in tal van domeinen te weinig personeel om met kinderen en jongeren aan de slag te gaan. Professionals dweilen daardoor met de kraan open, waardoor de rechten van kinderen in het gedrang komen. Dat staat in het jaarverslag van het KRC, dat woensdag werd gepubliceerd, en waarin de instelling pleit voor een masterplan dat werken met jongeren en kinderen aantrekkelijk moet maken.

16 november