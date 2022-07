Achtste keer, goede keer? Kernkabinet zit opnieuw samen over pensioenhervorming

Genoeg studenten arts en tandarts dankzij extra punten

Volgend academiejaar mogen er in Vlaanderen 1.279 studenten starten met de opleiding geneeskunde en 184 met de opleiding tandheelkunde. Daarmee zijn de startquota, 1.276 voor arts en 180 voor tandarts, ingevuld. De examencommissie moest wel aan alle kandidaten extra punten toekennen om die quota in te vullen. Het is niet de eerste keer dat die ingreep nodig is.

15 juli