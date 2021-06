Achter de schermen van Joe Bidens bezoek: komt hij in ‘The Beast’ naar Brussel of kiest hij voor zijn Chevrolet?

Eigenlijk staat er weinig vast op vlak van logistiek, behalve dat Joe Biden landt met Air Force One. Dat is immers de benaming van elk vliegtuig waarin het staatshoofd vliegt. In de praktijk gebruikt die voor zijn buitenlandse reizen meestal één van twee speciaal daarvoor gebouwde Boeings 747 — toestellen die al in gebruik zijn sinds 1990. Eigenlijk moeten we spreken over Boeings VC-25A, want dat is de militaire benaming voor dat type toestel en de presidentiële vloot wordt door de luchtmacht gerund. De huidige twee Boeings dragen de registratienummers SAM 28000 en SAM 29000 — waarbij SAM staat voor ‘Special Air Missions’. Dat is het luchtmachtonderdeel dat ermee vliegt vanop de Andrews Air Force Base in Maryland, achttien kilometer ten zuidoosten van het Witte Huis in vogelvlucht.