Acht uur lange confrontatie tussen stiefvader en moeder Raul zorgen voor nieuwe verklaringen

Droomreis loopt na 7 maanden fataal af voor Myrthe (25): vrouw uit Zemst stort van klif in Albanië

In Albanië is dinsdag de 25-jarige Zemstse Myrthe Baets om het leven gekomen toen ze tijdens het hiken ten val kwam. Dat melden Albanese media. Myrthe werkte op het gemeentehuis van Zemst en had een jaar loopbaanonderbreking genomen om samen met haar vriend met de mobilhome door Europa te trekken.