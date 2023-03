Acht mensen opgepakt die ervan verdacht worden aanslag te willen plegen in ons land, jongeman met terreurplannen eerder al gearresteerd

De politie heeft acht mensen opgepakt - drie in Brussel en vijf in Antwerpen - die ervan verdacht worden een aanslag te willen plegen in ons land. Dat deelt het federaal parket mee in een persbericht. “Er waren voorbereidende handelingen”, zegt Eric Van der Sypt, woordvoerder van het federaal parket. Volgens het federaal parket moeten we de verdachten situeren in het radicaal islamistische milieu. De jongeman die opgepakt is in Eupen, is geen onbekende bij het gerecht. Hij wilde twee jaar geleden al een aanslag op de politie plegen.

De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft gisteravond op vraag van een onderzoeksrechter van Antwerpen vijf huiszoekingen uitgevoerd: in Merksem, Borgerhout, Deurne, Sint-Jans-Molenbeek en Eupen. Over de resultaten van deze huiszoekingen wordt niet gecommuniceerd.

Vijf personen werden meegenomen voor verhoor. De onderzoeksrechter zal later beslissen of ze bij hem worden voorgeleid en of hij eventueel een aanhoudingsmandaat zal afleveren. Minstens twee betrokkenen worden ervan verdacht voorbereidingen te hebben genomen om een terroristische aanslag te plegen in België.

Ook in Brussel werden drie huiszoekingen uitgevoerd: in Zaventem, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek. In dit dossier werden drie personen meegenomen voor verhoor. De onderzoeksrechter zal later beslissen of ze bij haar worden voorgeleid en of ze een aanhoudingsmandaat zal afleveren. Ook deze personen worden ervan verdacht voorbereidingen te hebben getroffen om een terroristische aanslag te willen plegen in België.

“Voorbereidende handelingen”

De protagonisten planden twee aanslagen in ons land. Het doelwit was nog niet bepaald, zo deelt het federaal parket mee. “In beide dossiers hadden de protagonisten plannen om aanslagen te plegen. Er waren voorbereidende handelingen”, zegt Eric Van der Sypt, de woordvoerder van het federaal parket. “Wij nemen beide dossiers zeer ernstig.”

Er zijn linken tussen beide dossiers maar het verdere onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre beide groepen - allemaal jonge, maar wel meerderjarige personen - met mekaar verweven waren. Volgens het federaal parket zijn de betrokkenen in snel geradicaliseerd. “Tijdens het onderzoek hebben we wel degelijk gemerkt dat personen uit het Antwerpse en het Brusselse contact hadden met elkaar”, aldus Van der Sypt. Het federaal parket wil voorlopig geen verdere informatie geven.

De jongeman die opgepakt is in Eupen, is geen onbekende bij het gerecht. Twee jaar geleden werd hij - toen nog minderjarig - gearresteerd. Hij was bezig met de voorbereiding om een aanslag op de politie te plegen. In een videoboodschap had hij trouw gezworen aan terreurgroep IS. De jongeman werd toen in een instelling geplaatst.

Dreigingsniveau

OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, zegt dat er geen impact is op het dreigingsniveau in ons land op basis van de huidige informatie. Het algemeen dreigingsniveau blijft op 2.

“Ik bespreek regelmatig het dreigingsniveau met OCAD”, vertelt Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken. “OCAD heeft een analyse gemaakt. Er is geen aanleiding om iets aan te passen. Bovendien is er geen reden tot paniek bij onze bevolking. We volgen dit op de voet, waar nodig zullen we bijsturen.”

