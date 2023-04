Accijns duwt stroomfactuur iets hoger: aardgasfactuur laagst sinds september 2021

Voor het eerst in meer dan een half jaar stijgt de jaarfactuur van elektriciteit voor een gemiddeld gezin. Dat is een gevolg van hogere accijnzen voor energie in ruil voor de permanente verlaging van de btw. De gemiddelde jaarfactuur voor aardgas daalt nog wat verder, naar het laagste niveau sinds september 2021.

De geschatte jaarfactuur voor wie in april in Vlaanderen een contract voor elektriciteit aanging, is licht gestegen naar 1.379 euro. Dat is voor een gemiddeld verbruik. Het gaat om een toename met 45 euro in vergelijking met wie in maart een contract sloot, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse energieregulator VREG. De prijzen voor maart waren de laagste sinds december 2021.

De toename is een gevolg van iets hogere accijnzen sinds april. Die werden door de federale regering opgetrokken. De btw op energie is sinds april wel definitief verlaagd naar 6 procent. Maar de vorige maanden zat die lagere btw - toen nog een tijdelijke maatregel - ook al verrekend in de prijzen.

De geschatte jaarfactuur voor wie in april een contract voor aardgas sloot, bedraagt 1.649,6 euro. Dat is 66 euro goedkoper dan in maart. Ook voor aardgas stijgt de accijns, maar die toename wordt tenietgedaan door de aardgasprijzen die blijven dalen op de groothandelsmarkten. Het gaat om de laagste jaarfacturen voor aardgas sinds september 2021. Dat was zowat de start van de energiecrisis, die de facturen van gezinnen en bedrijven deed ontploffen. De absolute piek viel in het najaar van 2022.

