Academici naar rechter tegen avondklok: “Hoort niet in een democratische samenleving”

Marc Van Ranst richt zich tot verenigin­gen: “Best alle activitei­ten uitstellen”

25 oktober Viroloog Marc Van Ranst richt zich in een tweet tot verenigingen en geeft daarbij een niet mis te verstane boodschap mee. “Jullie bijdrage aan het sociaal weefsel in ons land is cruciaal”, zegt Van Ranst. Maar in de huidige situatie kunnen jullie best alle activiteiten uitstellen.”