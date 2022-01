ABVV wil niet weten van algemene flexibiliteitsregeling om personeelsuitval op te vangen

LIVE. Vandaag verschil­len­de overlegron­des over de coronabaro­me­ter - Nog ruim 2.000 coronapa­tiën­ten in ziekenhuis, minder dan 400 op intensieve zorg

Vanaf vandaag/maandag moeten kinderen jonger dan 12 jaar toch in quarantaine wanneer er een besmetting is binnen het gezin, tenzij zij de voorbije vijf maanden zelf Covid-19 hebben gehad. Premier Alexander De Croo (Open Vld) plant dan weer verschillende overlegrondes over de veelbesproken coronabarometer. Die moet op basis van parameters en kleurcodes meer voorspelbaarheid mogelijk maken in de coronamaatregelen. Lees alle nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus in dit liveblog.

12:37