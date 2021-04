ABVV schetst negatief rapport over arbeidsongevallenwet

Sluwe bedrijven beloven jongeren luxeleven: De Bleeker stelt onderzoek in naar ‘IM Academy’

16:53 Staatssecretaris voor consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) heeft de Economische Inspectie gevraagd om een onderzoek te voeren naar de praktijken van ‘IM Academy’, een bedrijf dat naar eigen zeggen vooral opleidingen in online trading aanbiedt. Een reportage van HLN DOC laat evenwel zien dat in de praktijk IM Academy vooral gericht is op mensen te ronselen die op hun beurt ook weer mensen moeten ronselen, een piramidesysteem dus. Dat is verboden, maar IM Academy maakt mogelijk gebruik van een kier in de wet. De Bleeker wil de wet nu aanpassen om die te dichten.