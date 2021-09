ABVV pleit voor btw-verlaging en nationalisering energiesector

KI doet uitspraak over doorverwij­zing verdachten aanslagen Brussel

5:51 De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling doet vandaag uitspraak over de doorverwijzing van de verdachten in het dossier over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. Die uitspraak zal niet op de zitting voorgelezen worden, maar zal kort voor of kort na de middag schriftelijk aan de partijen worden overgemaakt. Dat meldt het federaal parket.