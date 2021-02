ABVV: “Halftijdse tijdelijke werkloosheid is ramp voor huishoudhulpen”

Volgens berekeningen van ABVV Dienstencheques zeggen klanten gemiddeld twee halve dagen per week af. Dat zou neerkomen op een verlies van 70,76 euro per maand voor deze laagbetaalde werknemers.

"Het feit dat deze maatregel door de regering wordt verkocht als een maatregel ten gunste van de werknemers getuigt van puur cynisme jegens de - vooral vrouwelijke - huishoudhulpen. (....) In de 21ste eeuw kan men zich geen verdedigers van de vrouw noemen en toch doorgaan met hen te verarmen! In plaats van halftijdse tijdelijke werkloosheid in te voeren, zou de regering er beter aan doen misbruik en fraude in de sector aan banden te leggen", hekelt ABVV Dienstencheques.