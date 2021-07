ABVV gaat actievoeren tegen loonnormwet en kondigt nationale betoging aan

De wet van 1996, de zogenaamde loonnormwet, verhindert volgens de vakbond na de wijzigingen door de toenmalige regering-Michel in 2017 te onderhandelen over een eerlijke verloning. Daarbij hekelt het ABVV dat dividenden niet aan banden worden gelegd, een mogelijkheid die in de wet voorzien is.



"Dat de loonnormwet geen rekening houdt met de realiteit, werd nog dit voorjaar pijnlijk duidelijk nu er een loonnorm wordt opgelegd van amper 0,4 procent. Om onze eis voor een grondige hervorming van de wet in het voordeel van de werknemers kracht bij te zetten, start het ABVV in het najaar met een campagne waar ook een nationale betoging op 24 september deel van uitmaakt", meldt de rode vakbond.



Een eerste actie is er al komende dinsdag. Het ABVV zal er een "Awoe-prijs" uitkeren aan bedrijven die "grote dividenden uitkeren terwijl hun werknemers enkel wat wisselgeld is gegund".