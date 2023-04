“Absurd, oneerlijk en inefficiënt”: PS kant zich fel tegen voorstel van Vooruit voor verplichte ‘basisbaan’ voor werkzoekenden

Cijfers van de VDAB tonen ook aan dat 14 procent van de werkzoekenden een opleiding volgde of een voortraject zoals begeleiding in de sociale economie, inburgering of zorgbegeleiding. Dat laat de dienst woensdag weten in een reactie. Wat de verplichte solliciaties betreft, laat de VDAB weten dat het alleen werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering of jongeren in hun beroepsinschakelingstijd kan verplichten om te gaan solliciteren. “Wanneer mensen uit zichzelf gaan solliciteren, is het geven van een opdracht niet nodig. Ook wanneer iemand volop bezig is met een opleiding, is een sollicitatieopdracht weinig zinvol.”