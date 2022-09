Absoluut record: meer dan 213.000 jobs beschikbaar bij Belgische bedrijven

Voortaan kan je ook als volwassene ‘duaal leren’: “Je leert al doende een vak en krijgt een leervergoe­ding”

In 2019 werd ‘duaal leren’ ingevoerd in het secundair onderwijs, weliswaar met bescheiden resultaten. Nu is deze combinatie van leren en werken ook mogelijk voor volwassenen. Tijdens zo'n opleiding breng je een aantal dagen per week door in de les en een aantal dagen bij een bedrijf, waar je groeit in je vak en tegelijkertijd een leervergoeding ontvangt. Voor volwassenen bedraagt die 21 procent van het minimumloon. “Het is een belangrijk instrument, zowel voor leerlingen als voor bedrijven”, stelt pedagoog Pedro De Bruyckere in ‘Dag Allemaal’.

8 september