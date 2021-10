Absoluut record: bijna 100.000 tests op één dag. “De stroom aan tests blijft maar komen”

De Bleeker: “Nog voor 135 miljoen coronavou­chers in omloop”

Bijna de helft van de coronavouchers, die in het begin van de coronapandemie werden uitgereikt aan mensen van wie de reis werd geannuleerd, is nog niet gebruikt. Zij vertegenwoordigen een bedrag van zowat 135 miljoen euro. Dat heeft staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) vrijdag gezegd. De regering lanceert een coronavoucherbank: reisorganisatoren kunnen er geld lenen om de openstaande tegoedbonnen uit te betalen aan de klanten. Ze zullen het geld wel pas in december krijgen, terwijl er sinds september al vouchers moeten worden terugbetaald.

29 oktober