“Absolute ramp voor de Vlaming”: Open Vld oogst storm van kritiek met plannen om Brussel te hervormen

Vooral de afschaffing van de politieke organen van de gemeenschapscommissies - waar Vlamingen en Franstaligen apart beslissen over gemeenschapsmateries zoals onderwijs - is controversieel. “We gaan de Franstaligen toch niet laten meebeslissen over Nederlandstalige scholen en voorzieningen?”, tweet Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V). “De afschaffing van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gooit alle garanties op een sterk Nederlandstalige aanbod overboord. Onbegrijpelijk.”

Ook N-VA is kritisch. “De oplossing voor een efficiënter Brussel is niet minder ‘Vlaams’. Wel Integendeel”, reageert Vlaams volksvertegenwoordiger Annabel Tavernier (N-VA). “We weten bovendien allemaal waartoe dat leidt: een Franstalige dominantie met een verdere verschraling van het Nederlandstalige aanbod als gevolg. Ze zagen de tak af waar ze zelf op zitten”, klinkt het.

Vlaams Belang wijst de voorstellen “resoluut af”. “De Brusselse liberalen kunnen de ‘V’ in Open Vld nu officieel laten vallen”, vindt Brussels parlementslid voor Vlaams Belang Dominiek Lootens-Stael. “De plannen komen neer op het definitief opdoeken van de bescherming van Vlamingen in Brussel. Wij laten Brussel niet los!”

Het opdoeken van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) en ze vervangen door gemengde commissies zou “een absolute ramp zijn voor de bescherming van Vlamingen in Brussel. Franstaligen zouden bijvoorbeeld investeringen in Nederlandstalig onderwijs kunnen wegstemmen”, aldus Lootens.

Open Vld: “Brusselgevoel creëren”

Sven Gatz lijkt geen probleem te hebben met de gedachte dat ‘Franstaligen mee kunnen stemmen over het Nederlandstalig onderwijs’. “Dat klinkt zeer exotisch, maar we moeten toch geen schrik hebben van onze eigen schaduw”, reageert de Brusselse minister bij ‘Bruzz’. “Ik snap wel dat je die vraag stelt. Een aantal Franstaligen zullen ze ook stellen. Est-ce que les flamands vont voter pour la Cocof?”

Ook de kritiek dat er maar 10 Nederlandstalige parlementsleden zouden zijn tegenover 40 wuift hij weg. “Toch is die gedachte ook bij hen soms ondraaglijk. Maar we denken dat het tijd is om de Rubicon over te steken”, aldus Gatz. “Het is ook niet zo dat ze alle veertig hetzelfde denken. Deze werkwijze zal een echt Brusselgevoel geven”, vult Bertrand aan.