Absenteïsme van 10 à 30 procent bij ziekenhuizen: “Bed werkt niet zonder het personeel errond”

Zoals bekend zijn er op de afdelingen intensive care in totaal 2.000 bedden voorzien. Vandaag liggen er al 757 Covid-patiënten op intensive care. Dat aantal verdubbelt elke acht dagen.



Van Laethem verwacht dat we over vier dagen de kaap van 1.000 patiënten op intensive care kunnen overschrijden, en, als dit tempo aanhoudt, over minder dan twee weken al de maximale capaciteit van 2.000 patiënten.

Personeel

Het gaat vaak over het aantal bedden, maar ook de factor van het personeel is hier belangrijk, beklemtoonde Van Laethem. "Bovendien is een Covid-bed intensiever dan een 'normaal' bed", aldus de woordvoerder. "Voor zo'n bed is 20 procent meer omkadering nodig.” Ook daarom is het zo belangrijk om de regels te volgen, pleitte hij.

Cijfers

In totaal liggen er nu 4.827 Covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen. In de week van 18 tot 25 oktober waren er gemiddeld 468 opnames per dag. Zaterdag waren er 590 nieuwe opnames op één dag tijd, wat bijna evenveel is als tijdens de piek van de eerste golf. Brussel, Henegouwen en Luik zijn samen goed voor bijna 60 procent van de opnames.

Ook het aantal overlijdens blijft verder toenemen. In de week tot 22 oktober waren er gemiddeld 42 overlijdens, maar afgelopen vrijdag waren er 80 mensen die bezweken aan de gevolgen van het coronavirus.

Sociale pauzeknop

De komende veertien dagen moeten de Belgen volgens viroloog Steven Van Gucht op de “sociale pauzeknop” drukken om te voorkomen dat de ziekenhuizen het aantal Covid-patiënten niet meer aankunnen. “Limiteer uw contacten en maak het thuis gezellig”, aldus Van Gucht. Ook riep hij werkgevers op “hun verantwoordelijkheid” te nemen en hun personeel vanuit huis te laten werken.